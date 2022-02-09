График движения поездов на Шереметьевском и Внуковском направлениях изменится

Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

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Расписание движения электропоездов «Аэроэкспресс» в сторону аэропортов Шереметьево и Внуково изменится в феврале и начале марта 2022 года. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— С 10 по 28 февраля изменится расписание движения аэроэкспрессов на направлении Шереметьево. С 6 по 7 марта, а также 13 марта изменится расписание движения на направлении Внуково, — передает ведомство в Telegram-канале.

Пассажирам порекомендовали заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание поездов на официальном сайте.

Также в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что за 2021 год пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили более 8,5 миллиона поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Этот показатель на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Наиболее популярным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Московской области и москвича, которыми воспользовались более 3,2 миллиона раз.