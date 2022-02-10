«Мама мужиков водит»: слова педагога в Воронеже о неполных семьях проверит прокуратура

Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

В воронежских пабликах во вторник, 8 февраля, появилась запись речи педагога, которая рассказывала на уроке в четвертом классе о жизни ребенка в неполной семье. Ее слова вызвали возмущение родителей, прокуратура начала проверку. Позднее учительница уволилась из школы № 103 в Воронеже, предположительно, из-за травли в Сети.

На опубликованной аудиозаписи слышно, как педагог рассуждает о том, какие последствия могут ожидать девочку, если ее родители развелись. Учительница заявила, что только в полной семье оба родителя уделяют внимание ребенку. По словам педагога, мама учит девочку чистить картошку и мыть тарелки, а папа — дарит подарки и мужское внимание.

Но если родители не живут вместе, считает педагог, то мать не знает, что ей делать — и работать, и ребенка воспитывать, и стирать, и убирать, поскольку «мужика нет и все на ней висит».

— Мама не пойми чем занимается, мужиков водит, у дочери истерика в голове, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям. И она начинает смотреть на это, и начинает так же точно вести себя, как ее мама. Встречаться с мальчиками, мужчинами постарше, так же точно копирует маму, потому что она больше других условий не видела, она не знает, как ей выживать, — высказалась учительница.

Мама одной из учениц Ирина в беседе с «Газетой.ru» сообщила, что в этом классе уже были предпосылки для произошедшего. По ее словам, некоторые родители «до директора доходили, жаловались» на работу педагога. Она рассказала, что пообщалась со своей дочерью о случившейся ситуации. По словам девочки, когда «учительница подняла такую тему, девчонки расплакались и вышли из класса».

В городской администрации уточнили, что в связи с увольнением педагога «продолжение внутренней проверки представляется нецелесообразным». В школе детям, которые были на этом на уроке, и их родителям предложили провести консультацию со школьным психологом.

Уволившаяся из-за чтения стихов Хармса учительница меняла ФИО из-за судимости. Женщина сменила фамилию, имя и отчество, чтобы устроиться на работу в школу. Ранее ее звали Симой Чингизовной Казимовой. В 2008 году ее осудили на два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.