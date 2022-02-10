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Посол России в ФРГ рассказал о вреде германским компаниям от остановки «Северного потока — 2»

Анастасия Колоскова

Политика
Посол России в ФРГ рассказал о вреде германским компаниям от остановки «Северного потока — 2»
Фото: gazprom.ru

Посол России в Берлине Сергей Нечаев завил, что США в случае остановки проекта «Северный поток — 2» навредят прежде всего германским компаниям и жителям ФРГ.

— Тем самым администрация США в первую очередь нанесет ущерб германским фирмам и населению ФРГ, — прокомментировал дипломат заявление американского президента Джо Байдена о том, что «Северного потока — 2» «больше не будет», если России вторгнется на Украину.

Посол напомнил, что «Северный поток — 2» — многосторонний экономический проект, в котором принимают участие несколько европейских корпораций. По словам Нечаева, проект позволит поставлять газ в Европу «напрямую, по разумным ценам и в соответствии с долгосрочными контрактами на поставку». Он также отметил, что «не всем нравится» перспектива Германии стать центром распределения газа №1 в Европе.

— Если США хотят поставлять в Германию сжиженный газ, который намного дороже, то ФРГ должна решить для себя, желателен ли этот вариант и окупится ли он, — приводит слова дипломата редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.

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