Спортивный агент прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

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На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы должны получить золотые награды за победу в командном турнире Олимпиады. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

Он подчеркнул, что это пока неофициальная информация. Никаких официальных заявлений от уполномоченных сторон — от МОК, Международного союза конькобежцев, Олимпийского комитета России — пока не поступало.

Митьков пояснил, что в крови спортсменки был обнаружен триметазидин, который используется для лечения проблем с сердцем. Препарат входит в список запрещенных.

Митьков подчеркнул, что российскую фигуристку могли «оправдать» по ряду причин, среди которых могло быть терапевтическое исключение.

Он добавил, что у Всемирного допингового агентства есть определенный срок, чтобы это решение опротестовать, передает НСН.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.