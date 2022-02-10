Спортивный агент прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой
Сюжет:Олимпиада в Пекине
На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы должны получить золотые награды за победу в командном турнире Олимпиады. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков.
Он подчеркнул, что это пока неофициальная информация. Никаких официальных заявлений от уполномоченных сторон — от МОК, Международного союза конькобежцев, Олимпийского комитета России — пока не поступало.
Митьков пояснил, что в крови спортсменки был обнаружен триметазидин, который используется для лечения проблем с сердцем. Препарат входит в список запрещенных.
Митьков подчеркнул, что российскую фигуристку могли «оправдать» по ряду причин, среди которых могло быть терапевтическое исключение.
Он добавил, что у Всемирного допингового агентства есть определенный срок, чтобы это решение опротестовать, передает НСН.
Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.