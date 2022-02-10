Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спортивный агент прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Спортивный агент прокомментировал ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой
Фото: Twitter / Olympic Russia

На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы должны получить золотые награды за победу в командном турнире Олимпиады. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

Он подчеркнул, что это пока неофициальная информация. Никаких официальных заявлений от уполномоченных сторон — от МОК, Международного союза конькобежцев, Олимпийского комитета России — пока не поступало.

Митьков пояснил, что в крови спортсменки был обнаружен триметазидин, который используется для лечения проблем с сердцем. Препарат входит в список запрещенных.

Митьков подчеркнул, что российскую фигуристку могли «оправдать» по ряду причин, среди которых могло быть терапевтическое исключение.

Он добавил, что у Всемирного допингового агентства есть определенный срок, чтобы это решение опротестовать, передает НСН.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Читайте также:
Допинг Фигурное катание Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте