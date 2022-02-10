Образовательный комплекс на 400 детей построят в Ново-Переделкино

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Школу на 250 учеников и детский сад на 150 детей построят в Ново-Переделкино. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, проект образовательного комплекса уже согласован с Москомархитектурой.

— Оба здания будут трехэтажными и выполненными в единой стилистике. Фасады оформят в сдержанной гамме, сочетая белые и коричневые оттенки. В качестве материалов решено использовать керамогранит «под камень», штукатурку и окрашенные металлические детали. В результате мы получим сбалансированный образ комплекса, рассчитанного на воспитание и обучение детей, — уточнил Кузнецов.

В детском саду предусмотрен зал для занятий физкультурой, музыкальный класс, кружковые и медкабинеты, в школе оборудуют спортивный и актовый залы, библиотеку и учебные классы.

Территорию близь образовательного комплекса благоустроят: рядом с детским садом возведут шесть навесов для прогулок отдельных групп, около школы обустроят площадки для занятий спортом.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс более чем на тысячу человек построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы.