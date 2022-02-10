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Певица Люся Чеботина рассказала, кому посвящена песня «Солнце Монако»

Анна Михалюк

Общество
Певица Люся Чеботина рассказала, кому посвящена песня «Солнце Монако»
Фото: Youtube / Super!

Певица Люся Чеботина рассказала, как написала песню «Солнце Монако», которая стала хитом этой зимы.

Девушка рассказала, что вдохновение к ней пришло, когда она сидела в каюте яхты, где отдыхала вместе с семьей ЮрКисса.

— Было какое-то такое настроение, хотелось что-то написать. Я сидела, подбирала слова, и мне так хотелось задействовать сочетание «Солнце Монако»! Звучит как-то лакшери! — сказала девушка в новом выпуске шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

На вопрос ведущей о том, кому посвящена песня, Чеботина ответила:

— Мне кажется, это очевидно. Тому, с кем я была на яхте. Конечно, все очевидно.

Песня на протяжении многих недель держится в чартах. По словам певицы, «Солнце Монако» принесло ей больше работы и узнаваемости среди слушателей. Однако останавливаться девушка не собирается и уже готовит новый трек, который будет называться «Аэроэкспресс»:

— После этого трека я поняла, что людям нравится: всем не хватает позитива. Я хочу давать его! Следующий трек — «Аэроэкспресс». Песня о том, что я опаздываю на рейс к любимому человеку, который меня очень сильно ждет.

Люся Чеботина участвовала во многих музыкальных конкурсах. Она поделилась, как на «Новой волне» она чуть не лишилась зрения.

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