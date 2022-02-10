Спортивный врач рассказал об условиях использования легального допинга

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Спортсменам не разрешается использовать ряд препаратов, включенных в список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Однако есть исключения: в некоторых случаях употребление таких веществ допускается. Для этого нужно оформить специальное разрешение — терапевтическое исключение. О том, как строится этот процесс, «Вечерней Москве» рассказал спортивный врач Артем Катулин.

Терапевтическое исключение выдается по медицинским показаниям, отметил специалист. Спортсмен оформляет специальный документ, согласно которому перед ним стоит необходимость принимать тот или иной препарат для сохранения здоровья.

— Этот процесс строится достаточно просто. Исследования определяют, есть ли здесь какая-то доказательная база. Затем это отмечают в медицинской карте, документально подтверждая наличие у человека какой-либо патологии, например, бронхиальной астмы. С этих пор ему необходимо использовать тот или иной препарат по медицинским показаниям, — рассказал собеседник «ВМ».

Во время соревнований спортсмен обязан предъявить оформленные документы в случае необходимости. Если он попадает под допинг-тест, то указывает на прием конкретных препаратов из списка WADA и прикрепляет соответствующую справку.

Артем Катулин подчеркнул, что механизм оформления терапевтического исключения слабо развит в России. Виной тому недостаточный уровень квалификации соответствующих специалистов и нехватка нужного оборудования.

— Все упирается, к сожалению, в нехватку соответствующего медицинского и тренерского персонала. У нас в стране, к сожалению, недостаточно специалистов, которые разбираются в данной теме. Именно поэтому скандалы чаще всего касаются России. Учитывая, что мы находимся под дополнительным вниманием, мы должны быть в разы точнее. Однако у нас нет отработанной схемы подготовки этих кадров, — пояснил Катулин.

Чтобы наладить процесс легализации допинга для отдельных категорий спортсменов, требуется совершать «многомиллионные закупки оборудования», заметил он.

Очередной всплеск обсуждений использования допинга российскими спортсменами спровоцирован ситуацией вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, которая якобы принимала запрещенный препарат триметазидин.

9 февраля стало известно, что церемонию награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за допинг-пробы спортсменки. Пока нет официальных данных о результатах теста. В беседе с «ВМ» олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала россиян не верить непроверенным слухам, связанным с обвинением Валиевой, и дождаться официальных комментариев МОК.