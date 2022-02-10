Найден владелец напавшей на пенсионерку с 3-летним внуком бойцовской собаки

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Россия, Московская область, городской округ Подольск, деревня Федюково Карта всех событий

Установлена личность владельца напавшей на пенсионерку с 3-летним внуком в Подмосковье бойцовской собаки. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, владельцем собаки оказалась женщина. Также сотрудники полиции установили личность выгуливавшего собаку в день нападения человека. Им оказался знакомый хозяйки.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия, — добавила Петрова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Пожилая женщина отводила внука в детский сад утром 8 февраля в подмосковном Подольске. По пути в сад на них напала собака бойцовской породы. В результате нападения ребенка пришлось госпитализировать.

В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую напали собаки. Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

После этого случая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо ввести ответственность для региональных чиновников, которые контролируют ситуацию с бездомными животными.