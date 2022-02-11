«Набор магической силы»: парапсихолог рассказала, какие проклятия на самом деле имеют силу

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Люди верят, что проклятие — это набор магической силы, разрушающей жизнедеятельность человека. В этом есть доля правды. Несомненно, проклятие действительно направлено на разрушение человеческих ценностей. Проклятия могут затрагивать как материальные (успех, денежное благополучие и т. д.), так и духовные (любовь, здоровье и др.) ценности. Но это не всегда связано с заклинаниями. Зачастую проклятия не имеют ничего оккультного и не относятся к мистике. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», какие именно проклятия имеют силу и как могут повлиять на жизнь.

Семейное или родовое проклятие

Оно сосредоточено на семейной линии и способно передаваться через несколько поколений. Связано это с тем, что духовное наследие дают именно родители. Но оно может содержать не только положительные моменты, но и отрицательные, например, в виде проклятий. В Библии сказано, что проклятия и наказания за грехи могут передаваться до третьего или четвертого поколения. То есть ошибки прошлого могут быть у детей, внуков и даже правнуков.

Поэтому перед совершением плохих поступков подумайте о будущих поколениях.

Проклятие словом

Сквернословие также может неблагоприятно сказаться на жизни человека. Поэтому стоит помнить, что язык наш может быть как нашим другом, так и врагом. Ведь слова обладают огромной силой. Об этом также сказано в Библии: «Из тех же уст исходит и благословение, и проклятие».

Многие еще с детства знают, что слова, произносимые из наших уст, могут быть самой сильной поддержкой или проклятием. Поэтому не исключено, что человек может быть проклят через слова других людей.

Одной из самых сильных форм словесного проклятия та, что произносят близкие и родные люди. Особенно это касается проклятий, посланных матерью или отцом.

Даже находясь в сильном гневе, не стоит проклинать близких и родных. Вы обязательно потом пожалеете, но вернуть ничего не сможете. Как гласит народная мудрость: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь».

Для того чтобы не совершать таких поступков, стоит освободиться от власти сквернословия, не поддаваться злости, стремиться к самоконтролю.

Оккультные проклятия

Последний тип проклятия, о котором стоит рассказать — это проклятие, производимое человеком, имеющим отношения с оккультными силами.

Оно посылается теми, кто занимается черной магией, сатанизмом, колдовством и другими темными деяниями. Такие люди посылают проклятия с помощью ритуалов, обрядов или целого ряда демонических действий.

От такого вида проклятия помогают избавиться только молитвы. Но не стоит сильно беспокоиться по поводу данного явления. Помните, что если помыслы и действия ваши чисты, то злые послания не будут иметь шансов «прикрепиться» к вам.