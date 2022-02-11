СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-2 на Камчатке

Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 в Камчатском крае. Об этом сообщается в пятницу, 11 февраля, на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ, — сказано в материале.

Следователи предполагают, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Самолет Ан-2 потерпел крушение 11 февраля в районе села Северные Коряки на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. На его борту находились два человека. Позже было найдено тело одного члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке. Вскоре спасатели обнаружили тело второго погибшего.