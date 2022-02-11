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Иммунолог назвал необычное последствие коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог назвал необычное последствие коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ногти человека могут стать более ломкими после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого, — уточнил он.

По его словам, коронавирус также может грозить выпадением волос, передает Ura.ru.

Кроме того, наличие антител от COVID-19 связано с весом человека. У людей с лишним весом антител больше. К такому выводу пришли в израильском медицинском центре «Шиба». Исследование показало, что хотя со временем количество антител снижается как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован. Авторы исследования пришли к выводу, что количество антител уменьшается со временем и у выздоровевших от COVID-19, и у вакцинированных.

До этого стало известно, что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. На количество антител может влиять сразу несколько факторов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

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