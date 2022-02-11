Фигурист Энберт оценил шансы сборной России на ОИ после скандала с допингом
Сюжет:Олимпиада в Пекине
Российский фигурист Александр Энберт рассказал, почему российских спортсменов нельзя заподозрить в употреблении допинга и какие результаты могут показать наши фигуристы после скандала на Олимпиаде в Пекине.
Он выразил уверенность в том, что российские спортсмены добиваются феноменальных успехов своим трудом и усилиями. По его словам, непонятно, для чего в фигурном катании нужен допинг.
Энберт выразил уверенность в том, что российские фигуристы еще покажут класс во время будущих выступлений, несмотря на психологическое давление после скандала.
— Неприятно, что это произошло в разгар турнира, а не до или после. Надеюсь, что наши спортсмены со всем справятся и покажут свой максимум в индивидуальном турнире, — отметил он в комментарии Nation News.
Он добавил, что россияне продолжат поддерживать любимых спортсменов и болеть за них, несмотря на различные слухи.
В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.
О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».