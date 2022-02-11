Фигурист Энберт оценил шансы сборной России на ОИ после скандала с допингом

Фото: instagram.com/aleksandr_enbert

Российский фигурист Александр Энберт рассказал, почему российских спортсменов нельзя заподозрить в употреблении допинга и какие результаты могут показать наши фигуристы после скандала на Олимпиаде в Пекине.

Он выразил уверенность в том, что российские спортсмены добиваются феноменальных успехов своим трудом и усилиями. По его словам, непонятно, для чего в фигурном катании нужен допинг.

Энберт выразил уверенность в том, что российские фигуристы еще покажут класс во время будущих выступлений, несмотря на психологическое давление после скандала.

— Неприятно, что это произошло в разгар турнира, а не до или после. Надеюсь, что наши спортсмены со всем справятся и покажут свой максимум в индивидуальном турнире, — отметил он в комментарии Nation News.

Он добавил, что россияне продолжат поддерживать любимых спортсменов и болеть за них, несмотря на различные слухи.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».