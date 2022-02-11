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Депутат Нилов призвал верить официальным данным о здоровье Жириновского

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Депутат Нилов призвал верить официальным данным о здоровье Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов заявил о необходимости верить только официальной информации о состоянии здоровья и ходе лечения главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Он отметил, что все достоверные сведения сообщают в пресс-службе партии и не стоит верить слухам, которые распространяют различные средства массовой информации.

— Давайте вместе пожелаем ему скорейшего выздоровления. Все будет хорошо! — подчеркнул Нилов в комментарии ФАН.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. Позже в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья политика, якобы он «перестал узнавать окружающих», однако в пресс-службе ЛДПР опровергли эти сведения.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал заболевшему коронавирусом Владимиру Жириновскому скорейшего выздоровления. Об этом в четверг, 10 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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