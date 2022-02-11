Президент ОКР заявил, что у комитета есть вопросы относительно ситуации с Валиевой

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил сомнения по поводу сроков обработки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допинг-пробы российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой.

— У меня вызывают серьtзные вопросы сроки между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована, — сказал он.

По словам Позднякова, срок загрузки пробы А составляет 20 дней с момента взятия.

Подозрения президента ОКР вызвал тот факт, что результаты пробы не объявлялись в течение месяца.

Он также предположил, что история с допинг-пробой придерживалась до окончания командного турнира по фигурному катанию.

Поздняков также отметил, что результат проб ранее никогда не обрабатывался так долго, передает «Матч ТВ».

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».