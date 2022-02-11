«Жертва политических игр»: в Госдуме оценили последствия для сборной из-за ситуации с Валиевой

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Ситуация с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде полностью политизирована. Чтобы спортсменку не дисквалифицировали, на ее защиту должны стать правозащитники и представители спортивных федераций. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил депутат Государственной думы и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

По его словам, Валиева стала жертвой политических игр, которые развернулись на главном спортивном мероприятии планеты:

— История неприятная, потому что Валиеву пытаются превратить в жертву политической ситуации. Я убежден, что эта история политизирована, так как речь идет о российской спортсменке, которая единственная выполнила четверной оборот. Мне хочется надеяться, что ситуация решится правильно, потому что это недопустимо, чтобы девочку в таком юном возрасте ломали.

Что же касается жарких дискуссий о возможной дисквалификации Валиевой, Пайкин убежден, что даже при печальном исходе история с фигуристкой не должна отразиться на остальных российских спортсменах:

— Насколько мне известно, даже в командных соревнованиях, если есть один нарушитель, всю команду не лишают медалей — только того, кто в чем-то провинился. Но в данной ситуации гадать нет смысла — нужно, чтобы на защиту фигуристки встали спортивные организации и бились за нее. На примере других стран мы могли наблюдать на этой же Олимпиаде, как представители их федераций при дисквалификации смело боролись за своих спортсменов и отстаивали их права на дальнейшее участие и реабилитацию. И нам нужно точно так же показывать себя, а не сидеть на месте.

Парламентарий выразил надежду, что при рассмотрении дела Валиевой эксперты будут опираться на «здравый смысл и спортивные достижения юной спортсменки, а не рассуждать в политической парадигме».

Ранее стало известно, что допинг-проба, которую взяли у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря прошлого года, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Об этом сообщило Международное агентство тестирования.

Временное отстранение российской спортсменки сняли 9 февраля, ей разрешили продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине, передает РИА Новости.

В свою очередь в Олимпийском комитете России (ОКР) выступили с заявлением на тему допинг-пробы Валиевой. По данным комитета, проба была взята до проведения Игр — 25 декабря. При этом до и после этой даты спортсменка многократно сдавала тесты, все из которых были отрицательными.

В настоящее время россиянка может продолжить тренировки и принимать участие в Играх до возможного другого решения Спортивного арбитражного суда.