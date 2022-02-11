Внук госпитализированного Зюганова рассказал о его состоянии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Главу фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова положили в больницу не из-за коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» заявил внук политика Леонид Зюганов в пятницу, 11 февраля.

— У Геннадия Андреевича ежегодно проходит плановое обследование в январе-феврале, то есть ничего общего с ковидом нет. Просто на фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем, все подумали, что и у Зюганова коронавирус, — рассказал собеседник.

Он заключил, что с Зюгановым все хорошо.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемиологической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.

Политик в силу профессии общается со многими людьми, а также у него в последнее время зафиксировали признаки простуды, добавил Ющенко. Парламентарий, по оценкам представителя КПРФ, будет, вероятнее всего, выписан из больницы через пару дней. Зюганов, как правило, проходит лечение в московской ЦКБ, заключил Ющенко.

9 февраля стало известно, что главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ» о причинах, из-за которых Жириновский заразился коронавирусом. По словам собеседника, свойство нового мутантного штамма «омикрон» заключается в том, что он крайне контагиозный и есть два фактора, которые это провоцируют.