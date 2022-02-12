Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский попросил предоставить информацию о якобы планируемом вторжении

Евгений Белоусов

В мире
Зеленский попросил предоставить информацию о якобы планируемом вторжении
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства якобы планируемого 16 февраля «вторжения» России на Украину. Об этом он заявил в субботу, 16 февраля, общаясь с журналистами.

Зеленский подчеркнул, что в информационном пространстве сейчас очень много сведений о полномасштабной войне с Россией. По его словам, Украина «понимает все риски».

— Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа (февраля прим. ВМ), дайте нам, пожалуйста, такую информацию, — цитирует его ТАСС.

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну.

12 февраля рекомендовал покинуть территорию Украины своим подданным МИД Испании.

Читайте также:
Украина Россия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте