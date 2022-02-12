Путин и Лукашенко обсудили реакцию НАТО и США на предложения по безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе разговора лидеры обсуждали тему реакции Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России, — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты договорились о дальнейших контактах.

Ранее в субботу Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также 12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

До этого посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины из-за замены государственного флага Белоруссии в Днепре на бело-красно-белый. Данный поступок, по мнению Минска, является циничным проявлением недружественного отношения к белорусам, а также актом государственного вандализма.