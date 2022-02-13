СМИ: Американские представители ОБСЕ начали покидать Донбасс

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Сотрудники американской миссии ОБСЕ начали уезжать на машинах из Донецка. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев.

— ОБСЕ не стало комментировать ситуацию, — сообщило агентство.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ должна перестать играть роль инструмента и стать универсальной организацией, способной заниматься вопросами безопасности. Пресс-секретарь отметил, что все слова российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции 15 лет назад остаются актуальными, в том числе и по поводу ОБСЕ. Песков уверен, что роль организации должна повыситься. Особенно в контексте обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией.

Также он заявил, что Мюнхенская конференция востребована для многих стран, однако все больше теряет объективность и становится «клубом одного мнения». По его словам, она перестала быть дискуссионным клубом.

Также американский политолог Дэвид Хендриксон заявил, что заявления разведки Соединенных Штатов Америки, которые касаются возможности эскалации между Россией и Украиной, являются вымыслом. Он считает, что именно «страх перед войной» позволил заинтересованным сторонам добиться значительного прогресса в кампании против газопровода «Северный поток — 2».