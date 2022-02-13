Целитель назвала способ привлечь любовь с помощью грецкого ореха

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Целитель и парапсихолог Вера Райская назвала способ привлечь в свою жизнь вторую половинку. По ее словам, помочь в этом сможет обыкновенный грецкий орех.

Сначала на листе бумаги необходимо подробно описать своего желанного избранника, уточняя его рост, профессию и хобби.

Затем грецкий орех необходимо разломать пополам.

— Одну половинку кладете себе под подушку на всю ночь, одну половинку выносите на улицу возле подъезда. Если вы считаете, что подходящий вам человек работает в соседнем офисе, можете унести половинку туда, — добавила целитель.

Такой обряд лучше всего провести непосредственно в День всех влюбленных — 14 февраля, передает Пятый канал.

День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Самый романтический день в году. Но у любого человека жизнь насыщена разнообразными периодами, в которых место есть и одиночеству. О том, как пережить этот праздник человеку, у которого пока нет пары, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом по семейным отношениям Наташей Красновой.

Часто люди не придают особого значения Дню святого Валентина. И это абсолютно нормальная реакция, потому что многие осознанно не вступают в отношения: кому-то нужно проработать травмы, кто-то не встретил «своего» человека. По мнению эксперта, эти люди 14 февраля чувствуют себя счастливыми.