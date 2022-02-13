Два автомобиля столкнулись на 1-й Ямской улице в Москве

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Россия, Москва, 1-я Ямская улица Карта всех событий

Две машины столкнулись на 1-й Ямской улице в Северо-Восточном округе Москвы. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На месте происшествия работали оперативные службы. Движение транспорта в обе стороны осуществлялось по одной полосе.

К настоящему моменту движение восстановлено.

Накануне сообщалось, что количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на 39 процентов. В ведомстве отметили, что количество пострадавших в таких инцидентах сократилось на 36 процентов. Всего в январе на дорогах Москвы с участием машин каршеринга произошло 16 ДТП, где пострадал 21 человек, один гражданин погиб.

Кроме того, в Москве снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Так, число погибших в таких авариях сократилось до 100 процентов. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.