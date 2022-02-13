Задымление произошло в ТЦ на Снежной улице в Москве
Слабое задымление наблюдалось в столичном торговом центре по адресу Снежная улица, дом 13, корпус 1. Об этом в воскресенье, 13 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что задымление произошло на втором этаже здания. Причиной происшествия послужила вспышка жировых отложений в вентиляции.
Спасатели эвакуировали из помещения 15 человек.
До этого сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из общежития на Студенческой улице в столице из-за задымления.
3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.