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Задымление произошло в ТЦ на Снежной улице в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Задымление произошло в ТЦ на Снежной улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Снежная улица, 13к1 Карта всех событий

Слабое задымление наблюдалось в столичном торговом центре по адресу Снежная улица, дом 13, корпус 1. Об этом в воскресенье, 13 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что задымление произошло на втором этаже здания. Причиной происшествия послужила вспышка жировых отложений в вентиляции.

Спасатели эвакуировали из помещения 15 человек.

До этого сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из общежития на Студенческой улице в столице из-за задымления.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.

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