Кабмин Украины подготовил решения для сохранения рейсов над страной

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Правительство Украины подготовило решения для сохранения авиарейсов над страной, их планируют принять на заседании кабмина 13 февраля. Об этом рассказал замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

— Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: на Украину можно летать и никаких проблем нет, — написал политик на своей странице в Facebook.

До этого сообщалось, что рейс украинской компании SkyUp незапланированно приземлился в Кишиневе. Ему запретили влететь в воздушное пространство Украины. Самолет с бортовым номером UR-SQO летел из Мадейры в Киев, но сел в Молдавии из-за требований владельца.

В этот же день портал «Страна.ua» сообщил, что украинское воздушное пространство может быть закрыто западными страховыми компаниями уже с 14 февраля. Причиной стало их решение снять гарантии на полеты над страной. Полеты без страхования запрещены международным законодательством, поэтому решение компаний может парализовать работу всего авиасообщения в стране. Владельцы частных самолетов уже получили уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны. За этот период они могут покинуть территорию Украины.