Кабмин Украины подготовил решения для сохранения рейсов над страной
Правительство Украины подготовило решения для сохранения авиарейсов над страной, их планируют принять на заседании кабмина 13 февраля. Об этом рассказал замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
— Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: на Украину можно летать и никаких проблем нет, — написал политик на своей странице в Facebook.
До этого сообщалось, что рейс украинской компании SkyUp незапланированно приземлился в Кишиневе. Ему запретили влететь в воздушное пространство Украины. Самолет с бортовым номером UR-SQO летел из Мадейры в Киев, но сел в Молдавии из-за требований владельца.
В этот же день портал «Страна.ua» сообщил, что украинское воздушное пространство может быть закрыто западными страховыми компаниями уже с 14 февраля. Причиной стало их решение снять гарантии на полеты над страной. Полеты без страхования запрещены международным законодательством, поэтому решение компаний может парализовать работу всего авиасообщения в стране. Владельцы частных самолетов уже получили уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны. За этот период они могут покинуть территорию Украины.