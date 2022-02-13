Движение на Кольцевой линии метро восстановлено

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Движение на Кольцевой линии столичного метрополитена по направлению против часовой стрелки восстановлено и вводится в график. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении дептранса.

Накануне стало известно, что на Кольцевой линии московского метро по направлению против часовой были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позднее появилась информация, что на линии нет движения поездов.

В декабре в Москве полиция задержала 38-летнего мужчину, который спустился в тоннель метро. Суд назначил ему девять суток ареста. Инцидент, о котором идет речь, произошел на станции метро «Площадь Революции». После того как поезд прибыл на станцию, пассажир спустился на пути и ушел гулять в тоннель. Спустя некоторое время мужчину вывели из тоннеля и задержали.