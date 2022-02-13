Билборды в поддержку Камилы Валиевой появились в Москве

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Билборды в поддержку российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой появились в Москве. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в департаменте СМИ и рекламы города.

— Программа поддержки совместно с Олимпийским комитетом России была запущена с момента старта зимней Олимпиады. Не исключение и наша талантливая фигуристка Камила Валиева, выступлением которой на Олимпиаде в Пекине восхищается весь мир, — приводит сообщение департамента РИА Новости.

По данным мэрии, в программе задействованы несколько конструкций на улицах города, в том числе и рекламные билборды.

Уточняется, что лица чемпионов появятся на экранах по итогам объявления результатов на Олимпиаде.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».