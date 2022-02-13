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Заседание суда по делу Валиевой завершилось в Пекине

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Заседание суда по делу Валиевой завершилось в Пекине
Фото: Telegram / olympic_russia

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) об отмене временного отстранения российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой завершилось. Об этом стало известно в воскресенье, 13 февраля.

Трансляцию заседания за закрытыми дверьми вело британское интернет-издание The Independent.

— Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе 13:00–14:00 (08:00–09:00 по московскому времени), — сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб по итогам заседания.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».

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