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СМИ: Украинские олигархи стали покидать страну на частных самолетах

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Украинские олигархи стали покидать страну на частных самолетах
Фото: Pexels

Украинские олигархи и крупные предприниматели стали улетать из страны, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Только за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено почти 20 вылетов.

Уточняется, что среди чартеров и частных самолетов, которые покинули страну — борты Бориса Колесникова и Рината Ахметова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным издания «Украинская правда» от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали уехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

Кроме того, отмечается, что как минимум восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, покинули страну ранее, сообщает издание «Лента.ру».

12 февраля бельгийский МИД порекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

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