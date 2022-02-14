Зеленский заявил, что визит Байдена на Украину может способствовать деэскалации

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Соединенных Штатов Джо Байдена приехать в Киев и заявил, что этот визит в ближайшие дни способствовал бы деэскалации ситуации.

— Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом, — сказано в сообщении на сайте офиса Зеленского в воскресенье, 13 февраля.

Украинский лидер отметил, что такой визит способствовал бы деэскалации.

— Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации, — приводит слова президента Украины сайт его офиса.

Отмечается, что в ходе разговора стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий.

Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом. Во время телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена поднимались вопросы безопасности, экономики, санкционных мер и «агрессии» с российской стороны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти хотят урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими методами и не будут поддаваться провокациям.