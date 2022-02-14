Мужчину будут судить в Петербурге за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза

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Россиянина Игоря Мирзоева будут судить за распространение сведений, которые оскорбляют чувства верующих в Деда Мороза. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге в понедельник, 14 февраля, начнет рассматривать иск юриста Эльнары Троицкой к подавшему иск к Деду Морозу коллеге.

— У меня вся доказательная база готова, — отметила она.

Согласно документам, 22 декабря 2021 года Мирзоев обнародовал данные о подаче искового заявления к акционерному обществу «Дед Мороз». Троицкая подчеркнула, что петербуржец иск не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза».

Женщина добавила, что он специально подал документы с недостатками. В случае, если Троицкая выиграет суд, юриста могут обязать выплатить 10 миллионов рублей морального вреда.

Питерский юрист, подавший иск к Деду Морозу, надеется на встречу с Путиным в суде. Юрист из Питера Игорь Мирзоев, подавший иск в суд к Деду Морозу из Великого Устюга за то, что тот на протяжении 23 лет не дарит ему подарки, ни разу не обращался с письмами о своих пожеланиях к волшебнику. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой». По его мнению, сказочный волшебник должен и «без подсказок знать о желаниях детей».