Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 14 февраля

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В понедельник, 14 февраля, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус трех–плюс двух градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале новой недели в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода со среднесуточной температурой, превышающей климатическую норму на шесть-семь градусов, атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормы.

Такие погодные условия благоприятны для большинства метеозависимых людей, оказывают положительное влияние на самочувствие, активность и психо-эмоциональное состояние.

Синоптик рассказал об апрельской погоде в Москве на неделе. Теплая погода днем и отсутствие осадков ожидают жителей столицы в первой половине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.