Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 28 915 граждан

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве за прошедшие сутки полностью вылечились от ковида 28 915 пациентов. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, всего за время пандемии городские врачи вылечили 2 214 046 пациентов.

За сутки в Москве заразились ковидом еще 9616 граждан. В больницу доставили 905 граждан, а к аппарату ИВЛ подключили 652 человека. Количество смертельных случаев составило 82, уточнили в Telegram-канале оперштаба.

После перенесенной болезни постковидный синдром может длиться от 7 дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Инна Колоскова. По ее словам, длительность синдрома во многом зависит от того, насколько пострадала иммунная система человека из-за вируса.

После перенесенного коронавируса в обязательном порядке следует пройти медицинский осмотр и сдать анализы, которые покажут первые признаки опасных патологий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Максим Щеленков. По словам эксперта, в перечне необходимых исследований организма должны быть три вида анализов.