Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Лианозово» выполнены более чем на две трети

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Готовность монолитных конструкций на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро оценивается в настоящее время на 70 процентов. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас специалисты ведут работы на платформе станции, которая готова на 50 процентов.

Также рабочие продолжают возводить конструкции во втором вестибюле и отделывать путевые стены.

В скором времени на объекте планируется приступить к монтажу инженерных систем.

Бочкарев уточнил, что работы по возведению первого вестибюля уже подошли к концу.

По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, одновременно со строительством станции «Лианозово» рабочие строят два подземных пешеходных перехода: к платформе первого маршрута МЦД-1 и через Дмитровское шоссе.

За прошедший 2021 год специалисты Управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора провели 514 проверок на строящихся объектах столичной подземки.

Уточняется, что проверки прошли на объектах: юго-западный, западный, восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена; Люблинско-Дмитровская линия от станции «Лианозово» до станции «Физтех», электродепо «Выхино», «Южное» и других.