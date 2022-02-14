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Движение транспорта на улице Маршала Прошлякова ограничат с 21 февраля

Полина Долганова

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Движение транспорта на улице Маршала Прошлякова ограничат с 21 февраля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова Карта всех событий

Движение транспорта на улице Маршала Прошлякова будет временно ограничено в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Так, для водителей в период с 21 февраля по 1 июня будет ограничен участок от дома 20, строение 12 до дома 28 по вышеупомянутой улице.

Накануне стало известно, что в районе Подъемной улицы движение транспорта будет временно ограничено из-за работ по реконструкции инженерных сетей.

Так, с 22 февраля по 30 апреля транспорт не сможет проезжать от дома 28А, строение 9 до дома 32 по Старообрядческой улице и от дома 29, строение 7 до дома 29, строение 10 по улице Рогожский Поселок. В период с 10 мая по 31 августа для водителей будут ограничены участки от дома 3 по Подъемной улице до дома 6, строение 1 по Перовскому проезду и от дома 6, строение 1 до дома 35, строение 3 по Перовскому проезду.

Недавно новые выделенные полосы для общественного транспорта заработали на пяти участках Москвы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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