«Только живи!»: сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Фото: Скриншот видео YouTube-канала Russian America TV

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев сообщил, что беспокоится о состоянии отца. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

— Только живи! — сказано в посте наследника Жириновского.

Также Лебедев добавил, что находится в состоянии беспокойства.

Пользователи в комментариях поддержали сына политика, пожелав Жириновскому скорейшего выздоровления.

Нейрохирург не исключил серьезных нарушений работы мозга у Жириновского на фоне COVID-19. Воспалительные процессы, которые возникают в человеческом мозге в результате коронавируса, могут быть признаками онкологии или дисцикуляторной энцефалопотии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-нейрохирург Антон Шитов, комментируя новость о том, что у лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского обнаружены серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.