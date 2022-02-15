Зеленский: Украина поскандалила с тремя странами из-за нагнетания темы войны

Фото: president.gov.ua

Украинские власти поскандалили с тремя странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящегося «вторжения» России. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, глава государства рассказал, что алармистские настроения высказывают три дружественные Украине страны, поднимая тему войны. Он отметил, что Украине пришлось поскандалить, но в итоге удалось найти понимание, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский объявил об учреждении нового праздника на Украине. Президент Украины учредил в стране 16 февраля Дня единения. Указ об этом, как уточнил он, уже подписан.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.