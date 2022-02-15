Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили о погоде в Москве 15 февраля

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о погоде в Москве 15 февраля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Во вторник, 15 февраля, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе сохранится не характерная для февраля температура воздуха: она выше климатической нормы на пять-шесть градусов, атмосферное давление немного повышенное, кислородный режим благоприятный.

Такие внешние условия, по медицинской оценке, можно характеризовать как индифферентные, метеообусловленные обострения развиваются редко. Однако сохраняется высокий риск роста острых респираторных и простудных заболеваний, обострения суставной патологии.

Стоит соблюдать меры предосторожности — носить защитные средства и избегать мест большого скопления людей. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями суставов, следует по рекомендации врача проводить сезонное профилактическое лечение.

Повышенное давление ожидается в Москве в начале недели. Столица в первой половине недели попадет в область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Читайте также:
синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте