Синоптики сообщили о погоде в Москве 15 февраля

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Во вторник, 15 февраля, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе сохранится не характерная для февраля температура воздуха: она выше климатической нормы на пять-шесть градусов, атмосферное давление немного повышенное, кислородный режим благоприятный.

Такие внешние условия, по медицинской оценке, можно характеризовать как индифферентные, метеообусловленные обострения развиваются редко. Однако сохраняется высокий риск роста острых респираторных и простудных заболеваний, обострения суставной патологии.

Стоит соблюдать меры предосторожности — носить защитные средства и избегать мест большого скопления людей. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями суставов, следует по рекомендации врача проводить сезонное профилактическое лечение.

Повышенное давление ожидается в Москве в начале недели. Столица в первой половине недели попадет в область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.