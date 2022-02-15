Ясновидящая Кажетта объяснила, к чему снится смерть мужа

Фото: Личный архив Кажетты

Ясновидящая Кажетта назвала «Вечерней Москве» причины, по которым может присниться смерть мужа.

Страх смерти

Людям, состоящим в отношениях, свойственно бояться потери любимого человека. Потому, когда мы боимся смерти или потери нашего любимого, может быть очень тяжелым испытанием.

Например, ваш муж может быть болен в реальном мире. Если вы думаете об этом слишком часто, то переносите это в состоянии сна.

Проявление накопившейся злости

Возможно, перед сном вы и ваш партнер сильно повздорили. Это еще одна типичная ситуация между партнерами.

Ссоры и разногласия неизбежны в любых отношениях, а сон при раздраженном состоянии не всегда идет на пользу вам обоим. Когда вы засыпаете с очень тяжелым сердцем по отношению к своему партнеру, сон, как правило, вращается вокруг этого чувства.

Вам снится, что партнер умирает, но в то же время вы не желаете ему смерти. Это лишь означает, что вы не очень довольны тем, что произошло.

Подготовка к расставанию

Еще одна причина, по которой вам снится, что ваш муж умирает, — это будущий разрыв отношений между вами. Ваше растущее недовольство друг другом приводит вас к мыслям о расставании.

Если развод уже в процессе, то, скорее всего, вам приснится, что вы разошлись. А в некоторых случаях снятся сны о смерти: так ваше подсознание просто готовит вас к предстоящему расставанию.

Страх потерять свою личность

Смерть мужа может также означать страх потери своей индивидуальности. Когда вы выходите замуж за кого-то, то становитесь частью единого целого.

Хотя вы и остаетесь личностью сами по себе, теперь вы в одной команде со своим мужем. Для многих людей это действительно меняет жизнь.

Есть даже те, кто понимает, что их самоощущение и идентичность находятся под угрозой. Таким образом, может присниться негативный сон, связанный со смертью.

13 февраля таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «ВМ», к чему может сниться измена мужа.