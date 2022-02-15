Грузовой корабль «Прогресс МС-19» вышел на орбиту

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Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-19». Об этом стало известно благодаря трансляции Роскосмоса.

Запуск прошел в штатном режиме, у грузового корабля после выхода на орбиту раскрылись солнечные батареи и антенны.

«Прогресс МС-19» должен состыковаться со станцией МКС 17 февраля в 10:06 по московскому времени. Он доставит питьевую воду, пищевые рационы, сжатый азот, топливо, средства технического обслуживания бортовых систем, одежду, средства личной гигиены, медицинские препараты, еду, научное оборудование для проведения исследований, а также шесть спутников-кубсатов, которые астронавты будут запускать в открытый космос.

Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур установили на стартовый стол ракету «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой «Прогресс МС-19».

В декабре Космические войска России провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

В этом же месяце в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.