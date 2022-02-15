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Бочкарев: Более 100 социальных объектов планируется ввести в Москве в этом году

Георгий Соланович

Город
Бочкарев: Более 100 социальных объектов планируется ввести в Москве в этом году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве планируется ввести в эксплуатацию более 100 объектов социальной инфраструктуры в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счет средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более ста новых социальных объектов, — уточнил он.

Общая площадь новых объектов составит почти один миллион квадратных метров. В текущем году появятся 47 школ, 41 объект здравоохранения, 16 спортивных зданий и четыре объекта культуры. Треть строительства будет вестись за счет инвесторов, заключил Бочкарев.

До этого заммэра заявил, что жители 42 домов в столичном районе Гольяново получат новые квартиры по программе реновации к 2025 году. Переселение в районе начнется после того, как завершится строительство четырех новых домов. Всего в Гольянове расселению подлежит 101 жилой дом, или 25,3 тысячи человек.

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