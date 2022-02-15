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Двух серийных автоугонщиков задержали на юге столицы

Василий Плиткин

Происшествия
Двух серийных автоугонщиков задержали на юге столицы
Фото: мвд.рф
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО.

По данным ведомства, злоумышленники приметили автомобиль, припаркованный на улице Борисовские Пруды, вскрыли его и завели. После этого один из них уехал на данной иномарке, а другой скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил два миллиона рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых на территории Московской области. Как выяснилось, мужчины разобрали похищенный автомобиль на территории частного дома в Подмосковье, продали запасные части и детали. В ходе обыска были обнаружены кузов похищенной машины, электронные и механические приспособления, предназначенные для вскрытия автомашин и запуска двигателей.

Видео: Пресс-служба МВД России

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже мужчины сознались в еще шести кражах автомобилей, совершенных в разных районах столицы. В настоящее время данная информация проверяется. Один из похищенных автомобилей марки «Киа» обнаружен в арендованном злоумышленниками гараже.

Ранее на западе Москвы воры-неудачники попытались обокрасть табачный магазин. Прибывшие на адрес сотрудники полиции установили, что злоумышленники подъехали на автомобиле к табачному магазину, взломали замок и проникли внутрь, чтобы украсть товар. Однако были задержаны на месте происшествия и доставлены в отдел.

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