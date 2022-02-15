Песков рассказал о реакции Путина на слухи о «планах» нападения РФ на Украину

Фото: Администрация президента РФ

К заявлениям Запада о якобы планах России напасть на Украину российский президент Владимир Путин относится с пониманием и даже юмором. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— К такому (к сообщениям о датах якобы планируемого вторжения России на Украину — прим. «ВМ») трудно относиться с пониманием. Иногда (Путин — прим. «ВМ») даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война, — рассказал Песков.

По его словам, иногда подобные информационные «маниакальные» вбросы встречать с пониманием практически невозможно, передает ТАСС.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог для вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.