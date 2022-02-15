Пятый дом расселили по программе реновации жилья в Кузьминках

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Волгоградский проспект, дом 107, корпус 3 Карта всех событий

Завершилось расселение пятого дома по программе реновации жилья в московском районе Кузьминки. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Жилой дом по адресу: Волгоградский проспект, дом 107, корпус 3 стал седьмым расселенным в округе и пятым в районе Кузьминки. В соответствии с положениями программы реновации жителям пятиэтажки были предоставлены квартиры в соседних новостройках, — заявил он.

По словам руководителя департамента, всего в новостройки переехали 80 семей. Также в Кузьминках продолжается переселение жителей еще девяти пятиэтажек.

В рамках первого этапа реализации программы в Кузьминках планируют расселить 33 дома. В них проживают 7,5 тысячи москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Люблино.

До этого сообщалось, что новые квартиры по программе реновации выбрали жители четырех домов в районе Северное Тушино. Уточняется, что в четырех зданиях на улице Героев Панфиловцев проживают 968 человек. Всего по программе реновации в Северном Тушине планируется расселение 60 домов (18,9 тысячи человек).