Переговоры Путина и Шольца в Москве завершились спустя три часа

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в Кремле продлились более трех часов.

Лидеры после встречи, как ожидается, ответят на вопросы журналистов. Путин в начале встречи уточнял, что ее значительная часть будет отведена обсуждению вопросов безопасности и ситуации на Украине, отмечает РИА Новости.

28 января Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.