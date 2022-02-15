Открытый огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе ликвидировали

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Открытый огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе удалось ликвидировать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, пожар в здании начался с третьего этажа и перебросился на четвертый. Помимо этого, произошло возгорание оргтехники.

Из здания эвакуировали 250 человек. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Ранее 15 февраля произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».