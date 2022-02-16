Байден рассказал, что США и НАТО не будут размещать ракеты на территории Украины

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США и НАТО не несут опасности для Российской Федерации. Кроме этого, на территории Украины у них не имеется ракет, а также планов по их размещению.

— Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать, — рассказал Байден в ходе своего выступления во вторник, 15 февраля.

Также Байден сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия решит совершить «вторжение» на территорию Украины.

Помимо этого, Байден рассказал, что действия США не направлены против граждан Российской Федерации.

В своем обращении он также заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.