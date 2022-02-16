Мать рассказала, почему решила выбросить из окна новорожденного сына в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Мать, которая после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила из окна четвертого этажа, дала комментарий о причинах своего поступка. Она заявила, что приняла решение избавиться от ребенка после родов.

— Я проснулась утром вместе со своим молодым человеком, позавтракала, потом легла спать обратно. Проснулась от того, что закрылась дверь, потому что мой молодой человек ушел гулять. И в течение полутора-двух часов родился ребенок, я приняла решение, что мне нужно от него избавиться, положила в пакет и выкинула из окна, — сказала женщина.

Новорожденный мальчик был госпитализирован. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, передает РИА Новости.

15 февраля следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, выкинувшей из окна новорожденного ребенка в столице. СК просит суд арестовать ее.

По данным ведомства, в понедельник, 14 февраля, женщина родила ребенка у себя дома, затем завернула его в пакет и выбросила из окна с высоты четвертого этажа.

Случаев, когда женщины проявляют жестокость по отношению к своим детям, за последний год можно насчитать немало. Ярким примером агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.