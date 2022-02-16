Минздрав одобрил испытание вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц

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Минздрав разрешил Центру Гамалеи провести I-II фазы клинических исследований вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP). Об этом свидетельствуют данные государственного реестра в среду, 16 февраля.

— Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов, — говорится в реестре.

Исследование проведут на 600 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. Мероприятия планируется провести на базе семи медучреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Новосибирской области, Москвы и Московской области, отмечается на сайте реестра Минздрава.

10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.

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11 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

Россиянам следует привиться и ревакцинироваться, подчеркнула она. Учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное число людей, находящихся на амбулаторном лечении, важно соблюдать профилактические меры, заключила Голикова.