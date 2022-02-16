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Врач рассказала о препаратах гипоксен и L-карнитин, найденных в допинг-пробе Валиевой

Илья Ашуров

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Врач рассказала о препаратах гипоксен и L-карнитин, найденных в допинг-пробе Валиевой
Фото: vk/olympic_russia

Препараты гипоксен и L-карнитин, якобы найденные в допинг-пробе Камилы Валиевой, так же, как и триметазидин, помогают спортсмену быстрее восстановиться, но никак не улучшают спортивные результаты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

В отличие от триметазидина, гипоксен и L-карнитин не входят в список запрещенных препаратов. По словам врача, они все способствуют восстановлению организма, но каждых из них действует по-своему.

— L-карнитин — это кофактор метаболических процессов. Он снижает основной обмен, замедляет распад белковых и углеводных молекул. Тем самым он повышает резистентность к физическим нагрузкам. А гипоксен — это антиоксидант, то есть этот препарат снижает потребность в кислороде. Эта потребность увеличивается в период физических нагрузок: чем больше нагрузок, тем больше кислорода нужно для мышц и систем организма, чтобы улучшить наши действия, — отметила собеседница «ВМ».

Специалист подчеркивает, что эти препараты в первую очередь влияют на восстановление после физической нагрузки. Они позволяют спортсмену быстрее восстанавливаться, а значит — больше тренироваться.

Схожими свойствами обладает и триметазидин, который нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой.

— Действие препарата предуктал, или триметазидин, который внесли в ВАК (Всемирный антидопинговый кодекс — прим. «ВМ») как допинг, на самом деле преувеличено. У него такое же примерно действие, как у гипоксена. То есть он помогает быстрее восстанавливаться, но ни в коем случае не поможет усилить спортивные достижения, — рассказала Маршинцева.

Врачи, как правило, назначают три вышеописанных препарата людям, перенесшим инсульт или инфаркт, чтобы они быстрее восстанавливались. По словам эксперта, никаких особых противопоказаний к ним нет. Эти препараты могут принимать и здоровые люди, которые не занимаются спортом. Однако смысла в этом нет. Например, L-карнитин усиливает аппетит. И если его принимать, но не заниматься спортом, то можно потолстеть.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

15 февраля The New York Times опубликовала новую информацию, согласно которой в допинг-пробе фигуристки были обнаружены три препарата, которые используются для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Два последних препарата не являются запрещенными.

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