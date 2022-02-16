В Совбезе обвинили Запад в осуществлении гибридной войны против России

Фото: Минобороны РФ

Запад ведет против России информационную операцию в рамках концепции «гибридной войны». Об этом заявил замсекретарь Совбеза Михаил Попов в среду, 16 февраля.

— По существу, в отношении России проводится тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции «гибридной войны», — рассказал чиновник.

Подобная картина, напомнил он, наблюдалась перед вторжением США в Ирак. Европейские страны, увеличивающие поставки боеприпасов на Украину под давлением Вашингтона, будут ответственны за провокации Киева против ЛНР и ДНР, приводит слова Попова «РГ».

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.