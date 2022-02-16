Медиум рассказала, как распознать энергетических вампиров

Кадр из фильма «Дракула»

Общение с некоторыми людьми способно выматывать сильнее тяжелых физических упражнений. После такого разговора ощущаешь себя словно выжатый лимон. Медиум Айгуль Хуснетдинова убеждена, что причиной такого становятся энергетические вампиры. Она рассказала, как распознать таких собеседников и что делать, если вы стали их жертвой.

Медиум убеждена, что все люди состоят из энергии и сами могут ей распоряжаться. Энергетические вампиры, утверждает она, не просто забирают энергию другого человека, но и не способны управляться со своей собственной.

Именно эта неспособность работать с «ресурсами» и мешает энергетическому вампиру управлять и полученной от другого человека энергией. Своих целей они достичь не могут и со временем пополняют ряды «токсичных» людей.

Вычислить «вампира» можно по нескольким признакам: они создают тяжелую атмосферу, куда бы они ни пришли; из-за излишней тяжелой энергетики, которую они не способны перерабатывать и перераспределять, с ними очень тяжело общаться, рассказывает медиум.

— Конечно, по возможности, токсичных людей и таких энергетических вампиров нужно убирать из своей жизни, но это вопрос уже личных границ, — цитирует медиума Пятый канал.

Но иногда общаться с «токсичными» людьми обязывает работа. Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как справляться с «токсичным» коллективом на работе.